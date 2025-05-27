Kadın İstihdamı için Önemli Görüşme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, kadın istihdamını artırmak ve kadınların işgücüne katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdikleri programları değerlendirdiklerini aktardı.

Çalışma hayatının her alanında kadınların yanında olduklarını belirten Işıkhan, emeği ve sosyal adaleti ön planda tutarak, politikalar geliştirmeyi sürdüreceklerini vurguladı.