Kadın Personel Taciz İddiası: Soruşturma Başlatıldı

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Akdeniz Belediyesi, kadın personeli taciz ettiği öne sürülen çalışanın görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü bünyesinde çalışan iki personel arasında 4 Ekim'de tartışma çıktığı belirtildi.

Başlatılan idari soruşturma kapsamında tarafların beyanlarının alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taciz beyanında bulunan kadın personelin talebi üzerine kendisinin de rızası alınarak 8 Ekim'de başka bir birime görevlendirmesi gerçekleşmiştir. İddiada adı geçen erkek personel ise idari soruşturma sonuçlanıncaya kadar işten uzaklaştırılmıştır."

Açıklamada, soruşturma süreci tamamlandığında kamuoyuna bilgi verileceği bildirildi.