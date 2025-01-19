Kadına Saldırı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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Kadına Saldırı Güvenlik Kamerasında

Pazarcık'ta bir kadın, kaldırımda yürürken darbedildi. Saldırgan yakalandı ama serbest bırakıldı.

19.01.2025 23:46
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kaldırımda yürüyen kadının darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, 16 Ocak'ta Kartalkaya Bulvarı'nda yürüyen N.N.A. isimli kadın, karşıdan gelen Y.E.Y'nin yumruklu saldırısına uğradı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen saldırıda, Y.E.Y'nin karşısından gelen N.N.A'nın yüzüne yumruk attığı ve yürümeye devam ettiği görüldü. Bölgedeki iki kadının da yumruk darbesiyle yere düşen N.N.A'nın yardımına koştuğu yer aldı.

İhbar üzerine Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüphelinin tutuklu yargılanması için bir üst mahkemeye itiraz edildi.

Kaynak: AA

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