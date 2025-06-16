Kadına Şiddet Davasında Ağır Ceza - Son Dakika
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Kadına Şiddet Davasında Ağır Ceza

16.06.2025 14:38
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Mustafa Bozkurt, eski sevgilisi Hatice Gül'ü öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Kayseri'de 43 yaşındaki eski sevgilisi Hatice Gül'ü, av tüfeğiyle öldüren 45 yaşındaki Mustafa Bozkurt'un yargılandığı davada gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda, sanığın "Hatice Gül hakaret etti" savunmasının haksız tahrik indirimi almaya yönelik olduğu değerlendirmesinde bulunularak, "takdiri indirim yapılmasının ceza adaletini sağlamayacağı kanaatine varılması ve cezanın caydırıcı olması gerektiği gözetilerek takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verildi" denildi.

Hatice Gül, geçen yıl 6 Eylül'de, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde çalıştığı fabrikanın bahçesinde, Mustafa Bozkurt tarafından öldürüldü. Kaçan Mustafa Bozkurt evinde, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Gül'ün, 'tehdit' ve 'ısrarlı takip'ten şikayetçi olduğu Bozkurt hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında, sanık Bozkurt'un akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin raporun gelmesi üzerine, "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan hiçbir indirim maddesi uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verildi.

Mahkemenin gerekçeli kararı da tamamlandı. Gerekçeli kararda, "Sanığın eve giderek ruhsatsız av tüfeğini aldığı, aracıyla maktulün çalıştığı fabrikanın önüne gittiği, bu sırada maktulün servis ile iş yerine geldiği, kapıdan girdiği esnada sanığın maktule seslendiği ve maktule ateş ettiği, maktül yere düştükten sonra da ateş etmeye devam ederek toplam 6 kez ateş ettiği ve sanığın olay yerinden ayrıldığı" ifade edildi.

Gül'ün vücudunun çeşitli yerlerine 6 kez ateş edilmesi sonucu öldürücü nitelikte yaralanmalar meydana geldiği ve bunun sonucunda öldüğü belirtildi.

"Takdiri indirim yapılmasının ceza adaletini sağlamayacağı kanaatine varıldı"

Sanığın savunmasında, Gül'ün kendisine hakaret ettiği iddiasında bulunduğu ancak buna ilişkin herhangi bir delil bulunmadığı belirtilen gerekçeli kararda, "Sanık müdafiinin dosyaya sunduğu mesaj kayıtlarıyla sanığın haksız tahrik altında suçu işlediğini savunmuşsa da maktulün haksız tahrik teşkil edecek bir eylemi bulunmadığı anlaşıldığı, takdiri indirim yapılmasının ceza adaletini sağlamayacağı kanaatine varılması ve cezanın caydırıcı olması gerektiği gözetilerek takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına karar verildi" denildi.

Kaynak: ANKA

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