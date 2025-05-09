Kadına Şiddete Dikkat: 2 Bin Fidan Dikildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadına Şiddete Dikkat: 2 Bin Fidan Dikildi

Kadına Şiddete Dikkat: 2 Bin Fidan Dikildi

Mülkiyeliler Birliği, şiddete uğrayan kadınlar anısına Ankara'da 2 bin fidan dikti.

09.05.2025 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mülkiyeliler Birliği üyeleri, şiddete uğrayan kadınlar anısına başkentte 2 bin fidan dikti.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) öğretim üyeleri ve öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte, Atatürk Orman Çiftliği'nde oluşturulan "Mülkiye-Şiddete Uğrayan Kadınlar Anısına Hatıra Ormanı"nda fidanlar toprakla buluşturuldu.

SBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Övgün, şiddete uğrayan kadınlara dikkat çekmek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kadınların her gün sokakta, evde ve iş yerlerinde psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını söyleyen Övgün, "Bugün sadece anma eylemi gerçekleştirmiyoruz, geleceğe umut olmak ve farkındalık yaratmak istiyoruz. Kadınların artık hiçbir yerde şiddete uğramaması yönünde toplumsal farkındalık oluşturmak istiyoruz. Buradaki fidanlar ağaç oldukça, kadınlarımızın da bu toplumda umut olarak yeşermesini ve gelecekte şiddet eylemlerine maruz kalmamasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

SBF öğrencisi Ecesu Şanal da kadına yönelik şiddetin son bulmasını temenni ederek, "Güçlü Türk kadınına armağan ettiğimiz bu ormanın, bizden sonra gelecek Mülkiye öğrencileri için de bir geleneğe dönüşmesini umut ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Mülkiye, Güncel, Ankara, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadına Şiddete Dikkat: 2 Bin Fidan Dikildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim
Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor
112’ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı Cezası artırıldı 112'ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı! Cezası artırıldı
UEFA Konferans Ligi’nde finalin adı belli oldu UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu
Kartalkaya’daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:55
Fenerbahçe’de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
08:37
Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz
Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz
08:25
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha
Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 21:43:20. #7.13#
SON DAKİKA: Kadına Şiddete Dikkat: 2 Bin Fidan Dikildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.