Kadına Şiddetle Mücadele İçin Acil Önlemler - Son Dakika
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Kadına Şiddetle Mücadele İçin Acil Önlemler

İYİ Parti, kadına yönelik şiddetin durdurulması için etkin politikalar ve yargı reformu istiyor.

15.10.2024 14:18
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İYİ Parti Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, "Kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan, caydırıcı ve etkin politikalar uygulanmalı." dedi.

Ofluoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de son 10 günde 15 kadının, 2024 yılında ise bu güne kadar 311 kadının katledildiğini söyledi.

Hükümetin etkin politikalar üretmemesini kabul etmediklerini belirten Ofluoğlu, son yıllarda yargı sisteminin, kadın cinayetlerinde adaletin sağlanmasında büyük bir zafiyet gösterdiğini savundu.

Kevser Ofluoğlu, şunları kaydetti:

"Haksız tahrik ve iyi hal indirimleri, cinayetleri adeta teşvik eden bir hal almıştır. Erkek katiller, mahkeme salonlarında kadınları bir kez daha öldürüyor. Son dönemde alınan kararlar, bu yargı pratiğinin ülkemizdeki şiddet kültürünü beslediğini açıkça ortaya koymaktadır. Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen, belirli suçlara ilişkin cezalara uygulanan haksız tahrik indiriminin kadına karşı şiddet suçlarının cezalarında uygulanmasının kaldırılması gerekiyor. Toplumun bu acı gerçeklere karşı sesini yükseltmesi gerekiyor. Şiddeti meşrulaştıran, normalleştiren ve caydırıcılığını kaybeden hukuk sistemimizin acilen gözden geçirilmesi gerekiyor. Kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi için toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan, caydırıcı ve etkin politikalar uygulanmalı."

Ofluoğlu, 16-17 Kasım'da sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, psikolojik danışmanlar ve avukatların katılımıyla "Şiddet ve Şiddetle Mücadele Çalıştayı" düzenleyeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadına Şiddetle Mücadele İçin Acil Önlemler - Son Dakika

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