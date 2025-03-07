Kadına Yönelik Şiddet Alarm Veriyor

(ANKARA) - Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününe ilişkin yaptığı açıklamada kadına karşı şiddetin dünyanın en büyük sorunu haline geldiğine dikkati çekerek, " Türkiye'deki eczacıların yarısını oluşturan kadın eczacılar özellikle gece nöbetlerinde can güvenliklerinden endişe ediyor. Sadece 2025 şubat ayında 16 kadın cinayeti, 21 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Kadına yönelik şiddetin, cinayet ve istismar artışlarının önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılarak cezalar artırılmalıdır" diye konuştu.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde basın açıklaması yaptı. Saydan, yıllardır devam eden bu mücadele sonucunda kadınların yasalarla erkeklerle eşit haklar kazandığına değinerek "Ancak, günümüzde bu haklardan faydalanmak isteyen kadınlar yine de birçok engelle karşılaşıyor. Ülkemizde nüfusun yarısını oluşturan kadınlar yaşamın her alanında varken, karar alma organlarında, istihdamda, eğitimde ve politikada aynı oranda temsil edilemiyor. Bunun yanında kadına ve çocuklara yönelik şiddet ile cinsel istismar her geçen gün artıyor" dedi.

Kadına karşı şiddetin dünyanın en büyük sorunlarından biri haline dönüştüğünü söyleyen Saydan, "Hemen her gün karşımıza çıkan kadına karşı işlenen şiddet ve cinayet haberleri artık üçüncü sayfa haberi olmaktan çıkıp manşetlere taşınıyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet yükselişe geçerken, ülkemizdeki kadın eczacılar da bundan nasibini alıyor. Türkiye'deki eczacıların yarısını oluşturan kadın eczacılar özellikle gece nöbetlerinde can güvenliklerinden endişe ediyorlar. Kadın eczacılar böyle bir ortamda, şiddet tehdidi altında, tüm risk ve zorluklara rağmen eczacılık hizmeti vermeye çalışıyorlar" diye konuştu.

"Sadece 2025 şubat ayında 16 kadın cinayeti, 21 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti"

Türkiye'de öldürülen kadınların istatistiki verilerine de değinen Saydan şunları kaydetti:

"Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre 2023 yılında 315 kadın öldürülürken, 248 kadın da şüpheli şekilde ölü bulundu. 2024 yılında ise en az 394 kadın öldürüldü ve 259 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Sadece 2025 şubat ayında 16 kadın cinayeti, 21 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Kadına yönelik şiddetin, cinayet ve istismar artışlarının önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılarak cezalar artırılmalıdır. Tabii ki aile içinden başlayarak kamusal alana yayılan cinsiyet ayrımcılığına da bir son verilmesi gerekiyor. Bu ülkenin eczacıları olarak; 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde ülkemizde ve dünyada her gün yaşanan, kadına yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin, her türlü baskı ve ayrımcılığın son bulmasını, kadın eczacıların uğradığı haksızlık dahil tüm sorunlar için gereken hukuki ve idari düzenlemelerin gecikmeden hayata geçirilmesini istiyoruz."