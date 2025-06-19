Kadına Yönelik Şiddet Artıyor - Son Dakika
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Kadına Yönelik Şiddet Artıyor

19.06.2025 14:22
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Karşıyaka'da kadın cinayetleri ve şiddet olayları artarken, kadınların şikayetlerini geri çekmesi eleştirildi.

Haber: Tenzile AŞÇI  Kamera: Akın KÜÇÜKKURT

(İZMİR) - Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı, kadın yönelik şiddete ilişkin, "Kadınlarımızın dirayetli ve sonuna kadar şikayetlerinin arkasında durması gerekiyor.  Adli birimler kadınlarımızın şikayetlerin alıyorlar. Gerekeni yapmak için işlem başlatmalarından kısa bir süre sonra kadınlar maalesef şikayetlerini geri çekiyorlar diye duyuyoruz" dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre; mayıs ayında 21 kadın erkek cinayetine kurban giderken 20 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu.

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri sorunu günden güne artarken Mavişehir Mahalle Muhtarı Ali Çağdaş Baray, mahallesinde artan kadına yönelik şiddet vakalarına karşı basın açıklaması düzenledi. Baray, mahallede "ev içi şiddetin" arttığına dikkati çekti.

Baray: "Kadına yönelik şiddet, toplumun vicdanını yaralayan bir utançtır"

Kadına yönelik şiddete sessiz kalınmaması gerektiğini ifade eden Baray, Son dönemde birçok mahallemizde ne yazık ki sıklıkla şahit olduğum ve hemen her gün şikayetlerini duyduğum acı bir konu var. Kadına yönelik şiddet, yalnızca bireysel bir acı değil, toplumun vicdanını yaralayan bir utançtır. Her kim olursa olsun hiçbir kadın, korkarak yaşamamalı, sevgiyi şiddetle karıştıran bir anlayışa mahkum edilmemelidir. Mahallemde tek bir kadının bile ezilmesine, hor görülmesine, fiziksel ya da psikolojik şiddete uğramasına sessiz kalınmasına da asla izin vermem" dedi.

"Kadınlarımızı kesici veya vurucu aletlerle yaralamak, fiziksel şiddettir"

Mahallede ev içi şiddete maruz kalan kadınların olduğunu belirten Baray, şu ifadeleri kullandı:

"Erkeklerin, kadınlara şiddet uygulamasının nedeni kıskançlık, kontrol isteği, aşırı ruhsal değişimler, kadınları küçümseme, güç göstermek, öfke boşaltmak ya da kadınlarımızı cezalandırmaktır. Kadınlara hane içinde meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet, ev içi şiddettir ki mahallelerimizde vuku bulan konunun da ta kendisidir. Ayrıca kadınlarımızı kesici veya vurucu aletlerle yaralamak, yakıcı maddelerle bedenine zarar vermek, sağlıksız koşullarda yaşamaya mahkum etmek eylemleri de fiziksel birer şiddettir."

Karcı: "Kadınlar maalesef şikayetlerini geri çekiyorlar"

Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı ise şiddet vakaları yargıya intikal ettiğinde kadınların şikayetlerinden vazgeçmek zorunda kaldıklarına dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Kadına şiddete her alanda karşıyız. Özellikle ev içi şiddet, haberimiz olmayan, sonradan duyduğumuz şiddetin karşısındayız. Kadınlarımızın dirayetli ve sonuna kadar şikayetlerinin arkasında durması gerekiyor. Bu olaylar yaşanıyor, bizler de öğreniyoruz. Adli birimler kadınlarımızın şikayetlerini alıyorlar. Gerekeni yapmak için işlem başlatmalarından kısa bir süre sonra kadınlar maalesef şikayetlerini geri çekiyorlar diye duyuyoruz. Üzerine düşünmek, araştırılması gereken bir konu bu. Ekonomik sıkıntılar, kadınların tek başına yaşama devam edemeyeceği kaygısı olabilir. Bence üzerine eğilinip araştırılması gereken bir konu."

Kaynak: ANKA

Kent Konseyi, Mavişehir, Karşıyaka, Politika, Güncel, Şiddet, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadına Yönelik Şiddet Artıyor - Son Dakika

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