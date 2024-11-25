Kadına Yönelik Şiddete Karşı Eylem: Balçova\'da Kadınlar Bir Araya Geldi

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(İZMİR)- Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Balçova Belediyesi önünde toplanan kadınlar, kadın cinayetlerinin durması için ses yükseltti. "İnşallah bir daha böyle bir neden nedeniyle toplanmayız" diyen Belediye Başkanı Onur Yiğit, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından hazırlanan Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi ile Yerel Yönetimlerde Eşitlik Politika Belgesi'ni imzaladı.

İmza sırasında Yiğit'e alkışlarla destek veren kadınlar, şiddetin ve cinayetlerin durdurulmasını istedi. Başkan Yiğit, "Balçova Belediyesi olarak, kadınların güçlenmesi için projeler üretmeye, dayanışma ortamları yaratmaya devam edeceğiz. Bugün bu meydanda attığımız her adım, bir umut, bir değişim çağrısıdır. Unutmayalım ki her birimizin sesi, birlikte koca bir çığlığa dönüşebilir. Üzüntüyle ne yazık ki daha önce de duyduğumuz ve farkında olduğumuz şu cümleyi söylemekten utanıyorum: 'Biz bu etkinliği yaparken bir kadın bir yerlerde katlediliyor olabilir.' ve yine üzülerek 2024 yılında şu ana kadar 343 kadının öldürüldüğünü biliyoruz. Bu konuda ne yazık ki sözün bittiği yerdeyiz. Artık eylem gerekiyor. Hepinizi eşit ve adil bir dünya için mücadeleye davet ediyor, birlik ve dayanışmamızın artarak devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

"Her gün yasta, her gün isyandayız"

CHP Balçova Kadın Kolları Başkanı Arzu Yıldırım da "Ülkemizde kadın cinayetlerinin durmadığı, durdurulamadığı zamanlardan geçiyoruz. Dolayısıyla uzun yıllardır ülkemizde devam eden kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik mücadeleyi yükseltmemiz gereken günlerden geçiyoruz. Şiddetten öte artık bir kadın katliamının yaşandığı günlerden geçiyoruz. Her gün yasta, her gün isyandayız. Kaybettiğimiz tüm kadınları saygıyla anıyoruz" dedi.