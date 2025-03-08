Kadınlar Günü Kutlaması

Milli Savunma Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Bilimden sanata, spordan iş dünyasına, eğitimden vatan savunmasına kadar her alanda gurur duyulan ve örnek teşkil eden başarılarla kendinden söz ettiren, dün olduğu gibi bugün de hayatımızın merkezinde yer alarak yarınlarımızın teminatı olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."