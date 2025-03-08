Kadınlar Günü'nde Destek Mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Işıkhan, sosyal medya hesabından farklı mesleklerde çalışan kadınların mesajlarının yer aldığı videolu paylaşımda, "İş Pozitif" gibi program ve projeler aracılığıyla istihdama katılmak isteyen kadınlara birçok teşvik ve destek sağladıklarını belirtti.

Vedat Işıkhan, "Her zaman yanınızda olacak ve başarılarınızla gurur duyacağız. Gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye emanet edeceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.