Kadınlar Günü'nde Konferans

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadınların toplumdaki yeri" temalı konferans düzenlendi.
Kaymakamlık koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Atatürk İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte çeşitli sunum gösterileri ile oratoryo çalışmaları yapıldı.
Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezen Ece, Adıyaman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doktor Sultan Duran Gürbüz katıldı.
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