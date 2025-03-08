Kadınlar Günü'nde Şiddet Mesajı - Son Dakika
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Kadınlar Günü'nde Şiddet Mesajı

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Kadın örgütleri Kadıköy'de bir araya gelerek erkek egemen yargıyı eleştirdi ve şiddete karşı birlik çağrısı yaptı.

08.03.2025 16:33
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Haber: Beril KALELİ/Kamera: Mehmet ÇALPAR

(İSTANBUL) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çok sayıda kadın örgütü Kadıköy İskele Meydanı'nda buluştu. Buluşma sırasında bir açıklama yapın DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Türkiye'de kadınların, erkekler tarafından işkence edilerek adeta katledildiğini belirtti ve "Yargı erkek aklıyla karar veriyor. Ve, verdiği kararlarla, hafifletici sebeplerle, canice kadınları katleden erkekleri 5 sene içinde serbest bırakabiliyorlar. Bu yargı sistemini asla kabul etmiyoruz. Yargı sistemi tamamen kadın lehine işlemelidir ki, bu kadın cinayetlerini hep beraber durdurabilelim." dedi.

Kadıköy İskele Meydanı'ndaki 8 Mart buluşmasına çok sayıda kadın örgütü katıldı. DEM Partili kadınlar da bendir çalarak, slogan atarak meydana yürüdü. İskelede konuşmalardan önce gazetecilere bir açıklama yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları erkek egemen sistemin şiddetinden yakındı. Hatimoğulları şunları söyledi:

"8 Mart, kadın haraketi için bir mücadele tarihidir. Ve, kadınların bugüne kadar yaşamış oldukları bütün şiddete karşı yürüttükleri ortak mücadelenin adıdır 8 Mart. Bütün kadınlarla, dilimiz, rengimiz ne olursa olsun, hangi milliyetten olursak olalım, hangi inançtan olursak olalım, ister başörtülü kadınlar olalım, ister mini etekli kadınlar olalım, hepimizin yaşadığı bir ortak sorun var ki, erkek egemen sistemin şiddetine maruz kalıyoruz.

"Yargı erkek aklıyla karar veriyor"

Bütün kadınlar olarak, erkek şiddeti son bulsun mesajımızı veriyoruz buradan. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmiş olması kadınlar açısından çok büyük bir kayıptır. İstanbul Sözleşmesin'ne bir an önce geri dönülmesi, etkin bir biçimde uygulanması, kadınları ve çocukları şiddetten koruyan 6284 sayılı yasanın en etkin bir biçimde uygulanması çok önemli. Bugün Türkiye'de kadınlar, erkekler tarafından işkence edilerek adeta katlediliyor, hem de sevdikleri erkekler, hem de babaları, abileri olan erkekler tarafından çoğu vakit katlediliyor. O yüzden kadınların, kadın yaşamını savunmak bakımından, yargının şu anki mevcut rolünü oynamadığının altını çizmek isterim. Yargı erkek aklıyla karar veriyor. Ve, verdiği kararlarla, hafifletici sebeplerle, canice kadınları katleden erkekleri 5 sene içinde serbest bırakabiliyorlar. Bu yargı sistemini asla kabul etmiyoruz. Yargı sistemi tamamen kadın lehine işlemelidir ki, bu kadın cinayetlerini hep beraber durdurabilelim."

Kaynak: ANKA

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