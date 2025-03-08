Kadınlar Taksim'de Eylemde

Haber: Edda SÖNMEZ/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak isteyen kadınlar, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yasaklarına rağmen Taksim Sıraselviler Caddesi'nde buluştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınların gece yürüyüşü yapma ihtimali nedeniyle Beyoğlu Kaymakamlığı bir dizi yasaklama getirmişti. Taksim ve çevresinde bazı cadde ve sokaklara araç ve yaya girişi kısıtlanırken Taksim, Şişhane metro istasyonları kapatılmış, Kabataş Finüküler hattı askıya alınmıştı. Yasaklar gün boyu uygulanırken akşam saatlerinde kadınlar polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı bölgede, Sıraselviler Caddesi'nde buluştu. Taşıdıkları pankart ve attıkları sloganlarla iktidarın politikalarını, kadın cinayetlerini protesto eden kadınlar eylemlerine devam etti.

(SÜRECEK)