Kadınlara Kanser Eğitimi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çalışan kadınlara, kanser belirtileri ve erken teşhisin önemi konusunda eğitim verildi.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) birimi tarafından düzenlenen eğitimde, meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri gibi sık görülen türler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Uzmanlar, erken tanının hayat kurtardığını vurgulayarak KETEM'in sunduğu ücretsiz tarama programları hakkında bilgi verdi. Eğitimin sonunda çalışanların soruları yanıtlandı ve kanserle ilgili farkındalıkları artırıldı.