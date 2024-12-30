Kadınlara Süt Eğitimleri Verildi

Demirköy ilçesinde "Sütümüzün Geleceği Kadınların Elinde Projesi" kapsamında kadın üreticilere eğitim verildi.
Demirköy Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen eğitimde süt sağım koşulları, hijyen ve hayvan hastalıkları konularında bilgi verildi.
Eğitimin ardından kadınlara çeşitli hediyeler ile katılım belgesi verildi.
Milli Eğitim Müdürü Özefsun, Sivriler İlkokulu'nu ziyaret etti
Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Demirköy ilçesinin Sivriler İlkokulu'nu ziyaret etti.
Öğrencilerle sohbet eden Özefsun, başarı dileğinde bulundu.
Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Özefsun, yıl içerisinde yapılan çalışmaları değerlendirdi.
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