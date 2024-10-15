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Kadınlara Yönelik Eğitim Kursları Başarıyla Devam Ediyor

Kadınlara Yönelik Eğitim Kursları Başarıyla Devam Ediyor

Kayseri Hacılar Aile Destek Merkezi'nde 353 kadın, şiddetle mücadele ve meslek edindirme kurslarından yararlandı.

15.10.2024 14:47
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Kayseri'de Hacılar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'nde açılan, kadına karşı şiddetle mücadele, takı tasarım, nakış ve meslek edindirme gibi çeşitli kurslardan 353 kadın faydalandı.

Aile Destek Merkezi'ne gelen kadınların psikososyal ve sosyokültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla talepler doğrultusunda uzmanlar tarafından kurs açılıyor.

Takı tasarım, nakış, aile okulu, girişimcilik, adalet, ebeveynlik ve madde bağımlılığıyla mücadele gibi konularda verilen eğitimlere geçen yıl 216, bu yılın yaklaşık 10 ayında ise 137 kadın katıldı.

Hacılar Aile Destek Merkezi proje koordinatörü Müberra Nur Topuz, merkezin çalışmalarında kendilerine destek olan Kaymakam Burak Dertlioğlu ve eşi Merve Dertlioğlu'na teşekkür etti.

Merkezde bir çok eğitimin düzenlendiğini belirten Topuz, şunları kaydetti:

"Kursiyerlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Burada 20-60 yaş arası kadınlara hitap ediyoruz. Bunların tamamı sosyoekonomik anlamda biraz daha dezavantajlı grup. Kayseri'de İncesu, Hacılar, Melikgazi, Kocasinan ve Talas olmak üzere 5 ilçede aile destek merkezi bulunuyor. Geçen sene 216 kursiyerimize bu sene ise yıl bitmediği için 137 kursiyerimize hitap ettik."

Eğitici Büşra Taşkın da kursiyerlere, kadına karşı şiddetle mücadele, çocuk ihmali ve istismarıyla mücadele, mahremiyet eğitimi, öz bakım çemberi gibi eğitimler verdiklerini anlattı.

Alanında uzman kişilerin eğitim verdiğini aktaran Taşkın, "Talep çok fazla açıkçası. Güzel geri dönüşler alıyoruz. Bazı kursiyerlerimiz daha önce hiç evden çıkmamış. Onları sosyalleştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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