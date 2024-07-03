Kadınların evlenmeden önceki soyadlarını kullanma hakkı ellerinden alınıyor - Son Dakika
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Kadınların evlenmeden önceki soyadlarını kullanma hakkı ellerinden alınıyor

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AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu 9. Yargı Paketi'ne göre kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanma hakkını kaybedecek. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla kadınlara tanınan eski soyadlarını kullanabilme hakkı, AKP'nin sunduğu yasa teklifiyle geri alınacak. Kadınlar, sadece eşlerinin soyadıyla birlikte eski soyadlarını kullanabilecekler.

03.07.2024 17:05
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9. Yargı Paketi AK Parti tarafından TBMM'ye sunuldu. Düzenlemenin yasalaşması durumunda kadınlar evlenmeden önceki soyadlarını yalnızca eşlerinin soyadlarıyla birlikte kullanabilecek.

KADINLAR, EVLENMEDEN ÖNCEKİ SOYADLARINI TEK BAŞINA KULLANAMAYACAK

Anayasa Mahkemesi, Medeni Kanunu'nun "evlenen kadının kocasının soyadını taşıması"nı zorunlu kılan 187. maddesinin birinci ve ikinci cümlelerini iptal ederek kadınlara isterlerse eski soyadlarını kullanabilme hakkını vermişti. AK Parti'nin bugün TBMM Başkanlığı'na sunduğu 9. Yargı Paketi'ne göre, kadınların bu hakları ellerinden alınacak. 9. Yargı Paketi'ne göre, kadınlar yalnızca eşlerinin soyadı ile birlikte olmak şartı ile eski soyadlarını kullanmaya devam edebilecek.

9. Yargı Paketi TBMM'de! Kadınlar, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamayacak
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler

"AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler hazırladıkları 9. Yargı Paketi'nin içeriği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Güler şöyle konuştu: "Evlenen kadının soyadına ilişkin olarak düzenleme getiriyoruz. Kullanılacak soyadı nedeniyle aile bütünlüğünün zarar görmemesi ve çocukların olumsuz etkilenmemesi amacıyla kadınların evlenince eşlerinin soyadını alacağı ve isterlerse önceki kızlık soyadlarını da kullanabileceklerine yönelik yeni bir düzenleme hayata geçiriyoruz ve teklif ediyoruz."

Kadınların evlenmeden önceki soyadlarını kullanma hakkı ellerinden alınıyor
Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, AK Parti, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınların evlenmeden önceki soyadlarını kullanma hakkı ellerinden alınıyor - Son Dakika

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