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Kadınların hayatı okuma-yazma kursu ile değişiyor

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Kadınların hayatı okuma-yazma kursu ile değişiyor Edirneli kadınlar okuma-yazma ile hayatlarını yeniden inşa ediyor Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Şehit Mustafa Tezgider Kurs Merkezi'nde açılan okuma-yazma kursu, kadınların özgüven kazanmaları ve kendi...

30.12.2024 12:37
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Kadınların hayatı okuma-yazma kursu ile değişiyor

Edirneli kadınlar okuma-yazma ile hayatlarını yeniden inşa ediyor

EDİRNE - Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki Şehit Mustafa Tezgider Kurs Merkezi'nde açılan okuma-yazma kursu, kadınların özgüven kazanmaları ve kendi işlerini görebilmelerine katkı sağlıyor.

Okuma yazma bilmedikleri için günlük hayatta sorunlarla karşılaşan kadınlar, SODAM'ın kurslarıyla kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Okuma yazma bilmedikleri için banka, postane, hastane gibi yerlere gittiklerinde ya da otobüse bindiklerinde karşılaştıkları zorlukları aşmak ve yanında birisi olmadan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kursa katılan kadınlar, azmi ve başarısıyla çevresindekilere örnek oluyor.

'Bu yaştan sonra okuma yazma öğrenip ne yapacaksın' gibi eleştirilere kulak asmayan kadınlar, okuma yazma öğrenme hayallerine adım adım yaklaşıyor. Eğitimcilerin özverili çalışmaları sayesinde her bir kursiyer, yeni bir bilgiyle hayatını zenginleştiriyor. Kurs, kadınların bireysel gelişimlerine katkı sunarken, aynı zamanda toplumsal hayatta daha etkin bir şekilde yer almalarını teşvik ediyor. Kimi kadın okuma yazma öğrendikten sonra iş sahibi olup hayata yeni bir pencere açarken, kimisi ise çocukları ya da torunlarının eğitim öğretimlerine katkı sağlamaya başladı.

Kursun eğitmenleri, eğitim sürecini kadınların ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor. Kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olmalarını desteklemek amacıyla öz güven artırıcı etkinlikler de düzenleniyor. Edirne Valiliği, bu tür projelerle kadınların hem bireysel, hem de toplumsal olarak güçlenmesine öncülük ederken, kursun başarılı sonuçlarıyla daha fazla kadının bu tür eğitimlere katılması hedefleniyor.

İki kademeden oluşan kursların ilk etabını başarıyla bitirenler okuryazarlık belgesi alıyor.

Birinci kursu başarıyla tamamlayanlar ikinci kademe kursuna katılabiliyor. Bu kursta Türkçenin yanında temel düzeyde matematik ve fen bilgisi ve sosyal bilgiler dersleri öğretiliyor. Kursu başarıyla bitirenler ilkokul diploması alıyor.

"En büyük engel alınan tepkiler oluyor"

Okuma yazma önündeki en büyük engelin tepkiler olduğunu söyleyen Kurs öğretmeni Elif Ağaç, özellikle ileri yaştaki bireylerin 'okuma yazma öğrenip ne yapacaksın, ne işine yarayacak' gibi tepkilerle karşılaşabildiğini aktardı.

Kursiyerlerin resmi kurumlara gittiklerinde adlarını soy adlarını yazarken zorluk yaşadığını ancak okuma yazma öğrendiklerinde bunları telafi eder hale geldiklerini belirten Ağaç, her alanda okuma yazma öğrenmenin faydalarını gördüklerini ifade etti.

Çeşitli nedenlerden dolayı eğitim öğretim hayatına devam edemeyenlere okuma yazma kurslarına katılma çağrısında bulundu.

Kursa katılıp okuma-yazma öğrendiği için bir yere gittiğinde artık yazıları okuyabildiğini söyleyen 67 yaşındaki kursiyerlerden Emel Gezer, okuyabildiği için kendisini daha iyi hissettiğini ve mutlu olduğunu söyledi.

Kursa katıldıktan sonra öz güveninin geliştiğini söyleyen 64 yaşındaki Gülsüm Sertaç, daha önce yanında birisi olmadan resmi kurumlara gidip işlem yapamadığını, şimdi ise her işini tek başına görebildiğini belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kadınların hayatı okuma-yazma kursu ile değişiyor - Son Dakika

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