Kadınların Siyasetteki Yeri Paneli

Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Tarihsel Süreçte ve Günümüzde Kadının Siyasetteki Yeri" konulu panel düzenlendi.

ANTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Kotanak'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde konuşan AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, kadın ve erkeğin hayatın temel taşları olduğunu belirterek, toplumun her alanında birlikte çalışmanın önemine dikkati çekti.

Kadınların kamusal alanda daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayan Köse, son yıllarda bu alandaki ilerlemenin gözle görülür şekilde arttığını ifade etti.

CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, siyasete ilk başladığında katıldığı etkinliklerde tek kadın olduğunu belirterek, kadınların siyasette var olabilmesi için ciddi mücadeleler verdiğini vurguladı.

Kadınların siyasetteki temsil oranının düşük olduğuna dikkati çeken Coşar, bu durumun değişmesi için daha fazla çaba harcanması gerektiğini söyledi.

Coşar, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda yer aldığını aktararak, kadınlarla ilgili birçok sorun bulunduğunu ve bu nedenle bu alanda daha fazla çalışmayı tercih ettiğini ifade etti.

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, kadınların bulunduğu her alanda başarı, sevgi ve uzlaşının hakim olduğunu belirtti. Kadınların görev aldığı her yerde daha başarılı olduğuna inandığını dile getiren Erdem, kadınlara daha fazla fırsat yaratılması gerektiğini söyledi.

Kadınların istedikleri rollere ulaşmalarına yardımcı olunmasının önemine işaret eden Erdem, siyasette ve kamusal alanda daha fazla yer almaları gerektiğini vurguladı.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, kadınların yalnızca siyasette değil, hayatın her alanında yer alması gerektiğini ifade etti. Kadınların birçok alanda çeşitli sıkıntılar yaşadığına dikkati çeken Arı, bu sorunların çözülmesiyle siyasete daha fazla katılım sağlamalarının herkesin arzusu olduğunu söyledi.

Arı, siyasette kadın liderlere ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, siyasetin her boyutunda kadın siyasetçilerin yer almasının önemli olduğunu kaydetti. Arı, ayrıca bu konudaki ön yargıların azaldığını ve kadın genel başkanların toplumdan olumlu destek gördüğünü aktardı.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, kadınların toplumun her kesiminde adil bir şekilde temsil edilmesi sorumluluğunu taşıdıklarına ve kadınların siyasete katılımı için ekonomik özgürlüğe sahip olmalarının önemine dikkati çekti.

Siyasetin kadınların fıtratına uygun olması gerektiğini ifade eden Kaya, siyasetin çoğu zaman kirli bir alan olarak görüldüğünü, bu nedenle kadınların siyasete girmekte tereddüt ettiğini söyledi.

Kadınların önünde pek çok engel bulunduğunu belirten Kaya, ancak kararlılığın bu engelleri aşmada kritik olduğunu vurguladı. Kaya, çeşitli sosyal yardımlarla kadınların yükünün azaltılması gerektiğini ifade etti.

MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun ise siyasal yaşamda var olabilmenin en önemli şartının teşkilatlarda görev almak olduğunu söyledi.

Kadınların daha çok sosyal politikalar alanında yer aldığını aktaran Durgun, bunun yanı sıra farklı alanlarda da daha aktif rol üstlenmeleri gerektiğini ve kadınların siyasette daha fazla yer almasının teşkilat çalışmalarıyla mümkün olabileceğini dile getirdi.

Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerife Gözde Yirmibeşoğlu, geçmişte kadın akademisyen sayısının azlığına dikkat çekerek, kadınların kamusal alanda daha fazla yer almasının siyasetteki temsil oranlarını da artıracağını ifade etti.

Kadınların ev içi yüklerinin hafifletilmesi gerektiğini vurgulayan Yirmibeşoğlu, kadın kollarının siyasal anlamda kadın ve erkeği ayrıştırdığını, bunun yerine daha kapsayıcı bir yapının benimsenmesinin önemli olduğunu belirtti.

Yirmibeşoğlu, Türkiye'de yasaların kadınları desteklediğini ancak toplumsal normların da buna uyum sağlaması gerektiğini dile getirerek, kadınların yalnızca aile ile ilgili bakanlıklarda değil, ekonomi ve savunma gibi farklı alanlardaki bakanlıklarda da aktif rol alabileceğini kaydetti.