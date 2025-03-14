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Kadıoğlu ABD'de Resmi Ziyarette

Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu, ABD'de mevkidaşı Allvin ve diğer kurumları ziyaret etti.

14.03.2025 13:21
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(ANKARA) - Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral David W. Allvin'in daveti üzerine bulunduğu ABD'de mevkidaşı Orgeneral Allvin, ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı ve Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgneral Kadıoğlu, ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Allvin'in daveti üzerine ABD'de. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu; Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral David W. Allvin'in resmi davetlisi olarak 10-16 Mart 2025 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyaret gerçekleştiriyor. Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ziyaret kapsamında; ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral David W. Allvin'i, ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığını ve Vaşington Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek ayrıca Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koydu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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