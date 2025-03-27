Çocuklara kadir gecesinde sürpriz: Ayakkabılarına harçlık ve gofret bırakıldı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde İl Müftülüğü tarafından Kadir Gecesi'nde namaza gelen çocukların ayakkabılarına harçlık ve gofret bırakıldı.

Kırklareli'nde Kadir Gecesi'nde namaz kılmaya gelen çocuklara Hızırbey Camisi'nde sürpriz hazırlandı. Kırklareli Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen sürprizde çocuklar namaz kılarken, ayakkabılarının içine gofret ve harçlık bırakıldı. Bu hazırlanan sürpriz ile çocukların camiye ilgisini arttırmak amaçlandığı bildirildi.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, Kadir Gecesi'nde çocuklara sürpriz hazırladıklarını ifade ederek, "Ramazan ayında camilerimize zaman zaman yavrularımızı alıştırma adına çocuklarımıza da ufak ufak sürprizler yaptık. Çocuklarımızın ayakkabılarının içine çikolata ve harçlık koyarak onlara bir Kadir Gecesi sürprizi yaptık" dedi.

12 yaşındaki Harun Bilgin, ayakkabısında çikolata ve harçlık görünce çok şaşırdığı belirterek çok mutlu olduğunu söyledi. Oğuz Kaan Kılıç ise daha önce böyle bir sürpriz görmediğini ifade ederek, mutlu olduğunu dile getirdi.