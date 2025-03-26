Kadir Gecesi'nde Ulaşım Seferleri Uzatıldı - Son Dakika
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Kadir Gecesi'nde Ulaşım Seferleri Uzatıldı

İstanbul'da Kadir Gecesi için metro ve tramvay seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı.

26.03.2025 14:57
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(İSTANBUL) - İstanbul'da Kadir Gecesi nedeniyle toplu ulaşımda düzenlemeye gidildi. Şehir genelindeki pek çok metro, tramvay ve füniküler hattında seferler gece saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, uzatılan sefer uygulaması; M1A Yenikapı- Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı- Hacıosman, M3 Bakırköy- Kayaşehir, M4 Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandra, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız- Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller ve M9 Ataköy-Olimpiyat metro hatlarında geçerli olacak.

Tramvay hatlarından T1 Kabataş- Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve T5 Eminönü-Alibeyköy hatlarında da seferler saat 02.00'ye kadar devam edecek. Aynı uygulama F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları için de geçerli olacak.

Öte yandan, T3 Kadıköy- Moda, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp- Piyer Loti hatlarında seferler normal saatlerinde sona erecek.

Kaynak: ANKA

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