Kadir Gecesi Yarın İdrak Edilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadir Gecesi Yarın İdrak Edilecek

Kadir Gecesi Yarın İdrak Edilecek

Kur'an-ı Kerim'de 'bin aydan daha hayırlı' olduğu bildirilen Kadir Gecesi yarın idrak edilecek. İslam'da, 'Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece' olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak önem taşımaktadır. Peygamberimiz ramazan gecelerini ibadetle geçirerek Kadir Gecesi'ni aramış ve her gecenin ihya edilmesine özen göstermiştir. Müslümanların Kadir Gecesi'nde tövbe etmesi, namaz kılması, dua etmesi ve Kur'an okuması toplumsal ve bireysel huzur için önem arz etmektedir.

04.04.2024 12:21  Güncelleme: 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi yarın idrak edilecek.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, İslam'da, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor.

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alan Kadir Gecesi şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur."

"Peygamberimiz ramazan gecelerini ibadetle geçirerek Kadir Gecesi'ni aramıştır"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Fatih Mehmet Aydın, AA muhabirine, Kadir Gecesi'nin öneminin Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olmasından kaynaklandığını söyledi.

Hazreti Muhammed'in Kadir Gecesi'nde inanarak dua eden ve ibadet edenlerin geçmiş günahlarının affedileceğini belirttiğini aktaran Aydın, "Kadir Gecesi'nin hem ramazan ayında olması hem Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olması hem de 'bin aydan hayırlı' olarak nitelendirilmesi bu mübarek gecenin önemini ortaya koymaktadır." dedi.

Kadir Gecesi'nin kesin olarak ramazanın 27. gecesi olmadığını vurgulayan Aydın, "Kadir Gecesi'nin ramazan ayının hangi gecesi olduğu Peygamber Efendimiz tarafından bile bilinmemekte ve aranmaktadır. Peygamberimiz, Kadir Gecesi'nin ilk önce ramazanın ilk 10 gününde, sonra orta 10 gününde, sonra son 10 gününde aramıştır. Peygamberimiz de ramazan gecelerini ibadetle geçirerek Kadir Gecesi'ni aramış ve her gecenin ihya edilmesine özen göstermiştir." bilgisini paylaştı.

Hazreti Muhammed'in ramazanın son 10 gününün ihya edilmesine özel önem verdiğini ifade eden Aydın, bir rivayete göre Kadir Gecesi'nin 27. gece olduğunun bildirildiğini aktardı.

"Müslümanların önemli gecelerde birbirlerine dua etmesi gerekmektedir"

Müslümanların Kadir Gecesi'nde tövbe etmesi, namaz kılması, dua etmesi ve Kur'an okumasının toplumsal ve bireysel huzur için önem arz ettiğini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Müslümanların önemli gün ve gecelerde birbirlerine dua etmesi ve Allah'a yakarması gerekmektedir. Zor bir zamandan geçiyoruz. Başta Gazze olmak üzere dünyanın birçok yerinde Müslümanlar sıkıntılar içerisinde. Şu an Gazze'de insanlar su bulamaz hale geldi. Ondan dolayı ramazan ayında Allah'a sözlü olarak dua etmenin yanında bir de fiilli olarak Gazzeli Müslümanları desteklememiz, onlara en azından vereceğiniz sadaka, zekat ve fitrelerle yardım etmemiz ve bunları oralara göndermek için her türlü çabayı sarf etmemiz gerekmektedir."

Kaynak: AA

Kadir Gecesi, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadir Gecesi Yarın İdrak Edilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Workup4Future Demo Day ile tamamlandı
    12:39 Workup4Future Demo Day ile tamamlandı

    Workup4Future, afet odaklı ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda teknoloji üreten etki girişimlerine özel hızlandırma programının ilk dönemi Demo Day etkinliğiyle sona erdi. İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu programdan 6 girişim mezun oldu. Etkinlikte, girişimciler mentorlar ve yatırımcılarla bir araya gelerek iş birliği fırsatları yakaladı. Programda 2 girişim yatırım aldı ve İş Bankası bir girişimin müşterisi oldu. Workup4Future'un 1. dönem mezunları arasında Binamod, From Your Eyes, Some Carbon, VerdantWave, Waste Log ve WorkyBe yer alıyor.

  • Yeryüzü Doktorları, Afganistan'da 1000'den fazla ihtiyaç sahibine kumanya dağıttı
    12:37 Yeryüzü Doktorları, Afganistan'da 1000'den fazla ihtiyaç sahibine kumanya dağıttı

    Yeryüzü Doktorları Derneği, Afganistan'da beslenme sağlığını desteklemek amacıyla ramazanda 1000'den fazla ihtiyaç sahibine kumanya dağıttı. Dernek, Afganistan'da 15 beslenme sağlığı merkezi ve 11 mobil sağlık ekibiyle hizmet veriyor. Ayrıca, Bangladeş, Benin, Çad, Etiyopya, Hindistan, Kazakistan, Azerbaycan, Arnavutluk, Fildişi Sahili, Mali, Nijer, Pakistan, Kamboçya, Somali, Suriye, Yemen, Sri Lanka, Uganda, Peru, Kamerun, Honduras, Kosova, Tanzanya, Türkiye, Togo, Lübnan, Gazze, Mısır ve Sudan'daki kumanya dağıtımlarıyla da yardıma muhtaç kişilerin iftar sofralarına ortak oldu.

  • CHP'den Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Seçilen Halil Posbıyık Göreve Başladı
    12:36 CHP'den Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Seçilen Halil Posbıyık Göreve Başladı

    CHP'den Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı seçilen Halil Posbıyık, Karadeniz Ereğli Adliyesine giderek mazbatasını aldı. Posbıyık, yaptığı açıklamada yerel seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini vurgulayarak, destek veren herkese teşekkür etti.

  • Çavuşoğlu ve TBMM heyeti, Azerbaycan'da ziyaretlerde bulundu
    12:36 Çavuşoğlu ve TBMM heyeti, Azerbaycan'da ziyaretlerde bulundu

    NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki TBMM heyeti, Bakü'de Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti. Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın yanında olduklarını vurgulayarak, bölgenin istikrarı için kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin Zengezur Koridoru projesini desteklediğini ifade etti.

  • Nilüfer Çınarlı Mutlu Konak Belediye Başkanı olarak göreve başladı
    12:36 Nilüfer Çınarlı Mutlu Konak Belediye Başkanı olarak göreve başladı

    Konak Belediye Başkanı seçilen Nilüfer Çınarlı Mutlu, devir teslim töreninde belediyecilik hizmetlerini en iyi seviyeye çıkarmak için çalışacaklarını söyledi. Oy versin vermesin, herkesin başkanı olacaklarını vurgulayan Mutlu, İzmir Konak İttifakı'nı gerçekleştirdiklerini belirtti.

  • Çankırı'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
    12:35 Çankırı'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

    Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen orman ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangının büyümesini engelledi.

  • Kayseri'de şehit polisler anıldı
    12:33 Kayseri'de şehit polisler anıldı

    Kayseri'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Polis Şehitliği ziyaret edildi. Asri Mezarlık'ta bulunan Polis Şehitliği'nde düzenlenen programda, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Şehit kabirlerine karanfil bırakıldı ve şehit aileleriyle sohbet edildi. Programa çeşitli yetkililer ve şehit yakınları da katıldı.

  • Kayseri'de 35 sondaj kuyusu açılacak
    12:33 Kayseri'de 35 sondaj kuyusu açılacak

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelinde içme suyu iletimini güçlendirmek için planlanan ve maliyeti 35 milyon TL olan 35 sondaj kuyusu açılacağını bildirdi. Büyükkılıç, altyapı hizmetlerini eksiksiz yerine getirmeye çalıştıklarını ve kaliteli içme suyu temini için yeni kaynak arayışlarının devam ettiğini belirtti. Sondaj kuyuları için ihalenin gerçekleştirildiğini söyleyen Büyükkılıç, çalışmalara en kısa zamanda başlanacağını ifade etti.

  • Burhaniye Belediyesi Mezarlıkları Bayrama Hazırladı
    12:33 Burhaniye Belediyesi Mezarlıkları Bayrama Hazırladı

    Burhaniye Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede bulunan tüm mezarlıklarda bakım ve düzenleme çalışmalarında sona geldi. Sağlık İşleri Müdürlüğü Mezarlık ve Cenaze İşleri Birimi ekipleri, ilçedeki 28 mahallede bulunan mezarlıkların; bakım onarım, genel temizlik, ot mücadelesi-ilaçlama, ağaç budama ve diğer muhtelif iş ve işlemlerini rutin olarak yıl boyunca yaparken, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde tüm mezarlıkları Bayrama hazırladı. Ramazan Bayramı öncesi yapılan çalışmalarda mezarlıkların içerisindeki yabani otlar temizlenirken, yürüyüş yolları ve ağaçların da bakımları gerçekleştirilip, yabani otlar için ilaçlama çalışması ve bayram boyunca banttan yayın yapılacak dualar için ses sistemi hazırlıkları yaparak mezarlıklar bayram ziyaretleri için hazırlandı. Vatandaşların daha nezih ve temiz bir ortamda mezarlık ziyaretlerini yapabilmeleri için mezarlıkların bayrama hazır edildiğini belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 'Kültürel değerlerimiz ve geleneklerimiz bizleri biz yapan, toplumumuzu güçlü kılan unsurlar. Her bayram olduğu gibi önümüzdeki Ramazan Bayramı ziyaretleri için de Kabristanları hazırladık' dedi. - BALIKESİR

  • Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu İsmet Atlı, Vefatının 10. Yılında Anıldı
    12:31 Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu İsmet Atlı, Vefatının 10. Yılında Anıldı

    Dünya ve olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı, vefatının 10. yılında Adana'nın Kozan ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Atlı'nın başarıları ve yazdığı kitapla gelecek nesillere örnek olduğu vurgulandı.

  • Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı
    12:30 Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı

    Etimesgut Belediye Başkanı CHP'li Erdal Beşikçioğlu, görevi resmen devraldı. MHP'li Enver Demirel'in törene katılmamasıyla görevi Etimesgut Belediye Başkan Vekili Cemal Satılmış'tan devralan Beşikçioğlu, makamda olmayan koltuğun vatandaşlar tarafından getirildiğini görünce "Vatandaş koltuğu da getirdi" dedi.


12:02 YSK, Beykoz’da yeniden sayım kararını reddetti Mazbata CHP’li adaya verilecek YSK, Beykoz'da yeniden sayım kararını reddetti! Mazbata CHP'li adaya verilecek
11:34 İmamoğlu’ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş İmamoğlu'ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş
10:56 Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun’da CHP’yi 1’nci yapmazsam gözüm açık gider Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun'da CHP'yi 1'nci yapmazsam gözüm açık gider
10:39 MYK toplantısında gerginlik iddiası Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek’i kızdırmış MYK toplantısında gerginlik iddiası! Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek'i kızdırmış
05:33 İsrail medyası: İran’ın tehdidinin ardından Tel Aviv, sığınakları açmayı düşünüyor İsrail medyası: İran'ın tehdidinin ardından Tel Aviv, sığınakları açmayı düşünüyor
12:30 Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı
11:46 Kaldırdığı ağırlıkları görenler ’’Yok artık’’ diyor Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı Kaldırdığı ağırlıkları görenler ''Yok artık'' diyor! Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı
11:29 Fenerbahçe’nin TFF’ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi
10:34 İYİ Parti’deki istifaların perde arkası İlk rakibi belli oldu İYİ Parti'deki istifaların perde arkası! İlk rakibi belli oldu
10:22 Kayıp olarak aranan adam korkunç halde bulundu Boynuz darbesi ayrıntısı Kayıp olarak aranan adam korkunç halde bulundu! Boynuz darbesi ayrıntısı
10:01 Baba Vanga’nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı Baba Vanga'nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı
09:55 CHP MYK, yerel seçim sonrası ilk toplantısını yaptı: İlk gündem ekonomi CHP MYK, yerel seçim sonrası ilk toplantısını yaptı: İlk gündem ekonomi
09:24 Hastanede dehşet Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü Hastanede dehşet! Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 12:41:34. #1.13#
SON DAKİKA: Kadir Gecesi Yarın İdrak Edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement