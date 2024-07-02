Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Koçlu köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kadirli Orman İşletme Şefliği ve Osmaniye Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede alevleri söndüren ekipler, soğutma çalışması da yaptı.
Bölgede, yaklaşık 2 dekar ormanlık alan zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Kadirli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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