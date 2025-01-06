Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kadirli'de Suçlu Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
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