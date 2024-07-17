Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, bir evin bahçesindeki tarım aletini çaldığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topraktepe köyündeki ikametin bahçesinden tarım aletinin çalınmasına ilişkin araştırma yaptı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliği belirlenen şüpheli S.G'yi gözaltına aldı.
Zanlının adreslerinde çalıntı olduğu değerlendirilen aletler ele geçirildi.
S.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kadirli'de Tarım Aleti Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
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