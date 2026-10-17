KAEÜ Tıp Fakültesinde beyaz önlük töreni yapıldı, Dekan Güneş boykot çağrısı yaptı - Son Dakika
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KAEÜ Tıp Fakültesinde beyaz önlük töreni yapıldı, Dekan Güneş boykot çağrısı yaptı

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KAEÜ Tıp Fakültesinde beyaz önlük töreni yapıldı, Dekan Güneş boykot çağrısı yaptı
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KAEÜ Tıp Fakültesini kazanan yeni öğrenciler beyaz önlük giydi. Dekan Ali Güneş törende Gazze'de ölen sağlık çalışanlarına rahmet dileyip boykot çağrısı yaptı; fakültenin 119 öğretim üyesi ve 80 araştırma görevlisiyle eğitim ve sağlık hizmeti verdiğini söyledi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Tıp Fakültesini kazanan yeni öğrenciler beyaz önlük giydi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Kongre Merkezi'nde Akademik Yıl Beyaz Önlük Giyme Töreni gerçekleştirildi.

Tıp fakültesinde eğitim gören yeni öğrencilerin aileleriyle katıldığı törende konuşan KAEÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Güneş, Gazze'de yaşanan savaşta hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet dileyerek, boykot çağrısında bulundu.

Fakültenin 119 öğretim üyesi ve 80 araştırma görevlisiyle hem eğitim öğretim hem de sağlık hizmeti sunduğunu belirten Güneş, çağdaş tıp eğitiminin gereklerinin yanı sıra Ahilik kültürü ve meslek ahlakını da önemseyerek öğrencilere anlattıklarını kaydetti.

Güneş, akademisyenlerin öğrencilere rol model ve geleceklerinde pay sahibi olacaklarını, ciddi bir sorumluluk alarak en iyi şekilde yetiştireceklerini de sözlerine ekledi.

KAEÜ Tıp Fakültesini birinci sırada kazanan Utku Acar ile geçen yıl fakülteden birincilikle mezun olan Dr. Melisa Güler de duygularını paylaştı.

Konuşmaların ardından öğrencilere beyaz önlük giydirildi.

Kaynak: AA
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