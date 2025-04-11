Kaftancıoğlu İfade Verdi, Dava Ertelendi - Son Dakika
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Kaftancıoğlu İfade Verdi, Dava Ertelendi

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CHP'nin il binası alımı davasında eski başkan Kaftancıoğlu suçlamaları reddetti, duruşma ertelendi.

11.04.2025 14:42
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Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde 2019'da bir avukatlık bürosunda çekilen görüntülerden yola çıkılarak açılan davanın üçüncü duruşması görüldü. Sanık eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Siyasi Partiler Kanun'unda bağış için bir limit belirtilmiştir, bu limitin üzerinde bağış yapmak isteyenler yasal engel olduğu için yasanın öngördüğü kadarını kendisi yapar, fazlası için de yakınlarına, akrabalarına, dostlarını bağışçı olarak gösterir. Bütün partiler bunu yapmaktadır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Kaldı ki dosyaya sunulan görüntü kayıtları yasa dışı delil niteliğindedir, delil olarak değerlendirilmemesi gerekir. Ayrıca siyasi partilerin denetimi Anayasa Mahkemesi'nce yapılmaktadır" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alma süreciyle ilgili açılan davanın üçüncü duruşması İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, salonu daha geniş olan İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu isimler katıldı. Salonda taraf avukatları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Parti Meclis Üyesi Baran Seyhan, Parti Meclis Üyesi Burcu Mazıcıoğlu, Parti Meclis Üyesi Bedirhan Berk Doğru ve çok sayıda izleyici hazır bulundu.

"Benim bağış alma veya verme şeklinde herhangi bir eylemim olmadı"

19 Mart operasyonları kapsamında tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı sanık Fatih Keleş, SEGBİS'le bağlandığı duruşmada, "Benim bağış alma veya verme şeklinde herhangi bir eylemim olmadı, suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi. Aynı şekilde duruşmaya bağlanan Tuncay Yılmaz da suçlamaları reddetti ve beraatini istedi.

Partiye il binası alımı için arkadaşlarıyla çalışmaya başladıklarını kaydeden sanık eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde 'Bir Tuğla da Sen Koy' isminde kampanya başlattık. Kampanyanın devam sürecinde il binası olabilecek özellikte bir bina bulduk, beğendik. Bina sahibiyle görüştük, anlaştık. Anlaşamadığımız tek konu 41 milyon bedelle almış olmamıza rağmen mülk sahibinin tapu kayıtlarında satış bedelinin daha düşük gösterilmesi nedenli talebiydi.

"Siyasi partilerin denetimi Anayasa Mahkemesi'nce yapılmaktadır"

Siyasi Partiler Kanunu'nda bağış için bir limit belirtilmiştir, bu limitin üzerinde bağıs yapmak isteyenler yasal engel olduğu için yasanın öngördüğü kadarını kendisi yapar, fazlası için de yakınlarına, akrabalarına, dostlarını bağışçı olarak gösterir. Bütün partiler bunu yapmaktadır. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi talep ederim. Kaldı ki dosyaya sunulan görüntü kayıtları yasa dışı delil niteliğindedir, delil olarak değerlendirilmemesi gerekir. Ayrıca siyasi partilerin denetimi Anayasa Mahkemesi'nce yapılmaktadır."

Mahkeme, savunması alınan sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına ve Anayasa Mahkemesi'nin mali denetim raporunun bitip bitmediğinin sorulmasına karar verdi. Avukatlarının davada "durma kararı verilmesine" ilişkin taleplerinin bir sanığın daha savunmasının alınmasının ardından değerlendirilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 19 Kasım 10.00'a ertelendi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kaftancıoğlu İfade Verdi, Dava Ertelendi - Son Dakika

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