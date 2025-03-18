Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu'na Destek

(ANKARA) - Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptal edilmesine ilişkin olarak, "Yargıyı araçsallaştırarak rakibi diskalifiye etme çabası acziyetten başka bir şey değildir" ifadesini kullandı.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi. Gelen karara eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tepki gösterdi. X hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu memlekette çok hukuksuzluk gördük ama bu kadarına da pes artık. Yargıyı araçsallaştırarak rakibi diskalifiye etme çabası acziyetten başka bir şey değildir. Vicdan/ahlak sahibi herkes ve tüm Cumhuriyet Halk Partililer bu hukuk dışı kararın karşısında, haksızlığa uğrayan Ekrem İmamoğlu'nun yanında olacaktır."