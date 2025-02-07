Kağıthane Belediyesi Kış Tedbirlerini Aldı

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KAĞITHANE Belediyesi, İstanbul'da etkili olması beklenen kar yağışı ve buzlanmaya karşı tüm tedbirleri aldığını duyurdu. Belediye ekipleri, vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için 24 saat boyunca sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 35 kamyon, 25 kepçe ve 16 tuzlama aracı ile olası kar yağışında çalışmalarına devam edecek. Yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı 10 bin ton tuz stoklanırken, 300 kişilik deneyimli ekip gerekli müdahaleler için hazır bekliyor.

Tedbirler kapsamında ana arterler, toplu taşıma güzergahları, hastane, itfaiye ve polis merkezlerine giden yollar öncelikli açılacak. Doğum yapacak kadınlar, kronik hastalığı olanlar, acil ameliyat gerekenlere öncelik verilecek. Hareket kabiliyeti kısıtlı olan yaşlılar ve engellilerin acil ihtiyaçları ivedilikle karşılanacak. Sokaktaki canlar da unutulmadı; sokak hayvanları için besleme noktalarına rutin olarak gerçekleştirilen mama ve su bırakılma işlemi sıklaştırıldı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın kış şartlarından etkilenmemesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ekiplerimiz hazır durumda olacak ve yolların açık tutulması için 24 saat aralıksız çalışacak. Hemşehrilerimizin güvenliği bizim önceliğimizdir" dedi.Vatandaşlar olası acil durumlarda belediyenin çağrı merkezini arayarak kar temizleme talebinde bulunabilecek.