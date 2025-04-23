Kağıthane\'de 23 Nisan Coşkusu

KAĞITHANE Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Hasbahçe Mesire Alanı'nda düzenlediği etkinliklerle kutladı. Şenlikte çocuklar ve aileleri doyasıya eğlendi. Etkinlik alanında Hacivat-Karagöz gösterileri, çocuk şarkıları yarışmaları, palyaço şovları, animasyonlar, şişme oyun grupları gibi birçok aktivite çocuklara ücretsiz olarak sunuldu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, etkinlik alanında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu özel günü çocuklarımızla birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayramda, şişme oyun gruplarından eğlenceli parkurlara, ikramlardan sahne gösterilerine kadar pek çok etkinliği Hasbahçe'de çocuklarımızla buluşturduk. Tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun."