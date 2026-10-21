Kağıthane'de 3 katlı binadaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Kağıthane'de 3 katlı binadaki yangını söndürme çalışmaları sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İhbar üzerine Kağıthane'de 3 katlı binada meydana gelen yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.
KAĞITHANE'de 3 katlı binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
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