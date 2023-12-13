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Kağıthane'de akli dengesi yerinde olmayan bir kişi evini ateşe verdi - Son Dakika
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Kağıthane'de akli dengesi yerinde olmayan bir kişi evini ateşe verdi

Kağıthane'de akli dengesi yerinde olmayan bir kişi, eşine sürekli şiddet uyguladığı için ayrı yaşayan eşinin evini ateşe verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda yaralanan olmadı. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Kağıthane\'de akli dengesi yerinde olmayan bir kişi evini ateşe verdi
13.12.2023 - 17:55,  Güncelleme: 17:55
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KAĞITHANE'DE iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan Çetin B. yalnız yaşadığı evi ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi, Bengisu Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan Çetin B. eşine sürekli şiddet uyguladığı için, eşi iki yıl önce evden ayrılarak kardeşi ile yaşamaya başladı. Çetin B. bugün eşi ile telefonda tartıştıktan sonra yalnız yaşadığı evi ateşe verdi. Evden dumanların yükseldiğini gören komşular itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis evi ateşe veren Çetin B.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.

ABLAMIN HAYATİ TEHLİKESİ OLDUĞU İÇİN YANINDAN ALDIK

Evi ateşe veren Çetin B.'nin kayınbiraderi Sıddık, Eniştem evi yakmış, kafası iyi değil, akli dengesi biraz bozuk. Şimdi polis içeri aldı. Arada bir geliyorlar evi yakıyor, birilerine zarar vermeye kalkıyor. Ne olacak bilmiyoruz. Kendisi burada yaşıyor, ablam benimle kalıyor. Şu an yaralı yok ama binaya zarar verdi. Ablam iki, üç yıldır benimle kalıyor, hayati tehlikesi olduğu için yanından aldık ablamı dedi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: DHA
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İtfaiye, Olay, İtfaiye, Güvenlik, Aile İçi Şiddet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de akli dengesi yerinde olmayan bir kişi evini ateşe verdi - Son Dakika
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