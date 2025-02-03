Kağıthane'de Asansör Kazası!

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Kağıthane'de, halatı kopan yük asansörünün sepeti üzerine düşen kişi yaralandı.

Fazilet Caddesi'nde dört katlı binaya dışarıdan malzeme taşımak için kullanılan yük asansörünün sepetinin halatı, henüz belirlenemeyen nedenle koptu.

Sepet, aşağıda bekleyen K.K'nin üzerine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan K.K, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, olay yerinde çalışma yaptı.