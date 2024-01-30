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Kağıthane'de kamyon şoförü 7 araca hasar verdi, olay yerinden kaçtı - Son Dakika
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Kağıthane'de kamyon şoförü 7 araca hasar verdi, olay yerinden kaçtı

Kağıthane'de park halindeki araçların arasından manevra yaparak geçmeye çalışan kamyon şoförü, 7 araca hasar verdi. Kamyon şoförü hız kesmeden olay yerinden kaçtı. Araçlarda yaklaşık 400 bin TL hasara neden olduğu iddia edildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın detayları ve mağdurların açıklamaları haberde yer alıyor.

30.01.2024 - 01:46,
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KAĞITHANE'de, park halindeki araçların arasından manevra yaparak geçmeye çalışan kamyon şoförü, 7 araca hasar verdi. Kamyon şoförü hız kesmeden olay yerinden kaçtı. Araçlarda yaklaşık 400 bin TL hasara neden olduğu iddia edildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yahya Kemal Mahallesi Timur Sokak'ta dün saat 07.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen kamyon şoförü, sokağın bitiminde park halindeki araçların arasından geçerek sağa dönmek istedi. Sokağın iki tarafına da park edilen araçların arasında ilerlemekte zorlanan şoförün kullandığı kamyon hasara yol açtı. Kamyonun kasasının çarptığı hafif ticari bir aracın yokuş aşağı kayma tehlikesi geçirdiği kazada 7 araç zarar gördü. Olayın ardından şoför hız kesmeden yoluna devam ederek kaçtı.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun sokağın bitiminde sağa dönerken park halindeki iki aracın arasından geçmeye çalıştığı görülüyor. Şoför manevra yaparken, kamyonun kasası park halindeki araçlara çarpıyor. Bu sırada hafif ticari araç yokuş aşağı kayma tehlikesi geçiriyor. Olayın ardından şoför hız kesmeden kaçıyor.

"300-400 BİN LİRALIK HASAR VERDİ"

Hasar gören araç sahiplerinden Selahattin Yılmaz, komşusunun haber vermesinin ardından haberdar olduğunu belirterek, 'Tabii, ben duydum bu sesi. Acayip, anormal bir gürültüyle duydum sesi. Komşu çağırınca aşağı indim. Benim arabamın dışında 6-7 araca daha sürtmüş bu. Bunu yapan kişiyi, komşularda olan kameralardan tespit etmeye çalıştık. Ama maalesef, sadece arabayı görebildik, plakasını tespit edemedik. Bakkal arkadaşın tentesine de vurmuş araç. O kadar hızlı geçmiş ki arkadaş. Bir arkadaşın aldığı plaka var. Ama biz bu plakayı trafiğe bildirdiğimizde, farklı bir araç üzerine çıkıyor. Mavi renkli bir araç üzerine çıkıyor, fakat bize vuran araç beyaz renkti. Benim zararım yaklaşık 100 bin lira. Bulabilirsem, sadece çamurluk 40 bin lira. Ama çamurluk yok dediler. Servislerden de araştırdım, İstanbul'da yok. Diğer araçları da düşünürsek, bu 300-400 bin liralık bir masraf" diye konuştu.

Polise başvurduklarını ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: Polise de başvurduk ama polisler maalesef dediler ki, 'Hasar veren aracın plakasını tespit edemediğiniz için bizim yapmış olduğumuz çalışmalar havada kalır. Siz savcılığa müracaat edin, onların araştırması bize dönecektir. Biz çevredeki kameralardan bulup size döneceğiz.'

Kamyonun iki kez çarptığı hafif ticari aracın sahibi Hasan Karakaş ise, 'Kamyon ilerideki araçlara vuruyor sonra benim aracıma vuruyor. Burada hafif ticari araç var, ona vuruyor. Sonra benim aracımı aşağı doğru itiyor. Benim aracımın arka cam, stop, tampon, bagaj, hepsine hasar vererek hızlı bir şekilde devam ediyor. Benim hasarım aşağı yukarı 20 bin lira civarında. Cam değişti, stop değişecek. Bagajın, tamponun değişmesi gerekecek" dedi.

Ahmet Kaynak adlı mağdur da, 'Benim aracın sağ tarafına, arka çamurluğa, cama, tampona vurarak kaçmış bu arkadaş. İlk bizim araca vuruyor ondan sonra dönerek arkadaşların araçlarına vurarak gidiyor. 10-15 bin liralık da bizde bir hasar var. Arkadaşı bulamadık. Araştırıyoruz bakalım bulabilecek miyiz?" şeklinde konuştu.

Kağıthane\'de kamyon şoförü 7 araca hasar verdi, olay yerinden kaçtı
Kaynak: DHA
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Yahya Kemal Mahallesi, Güvenlik, Trafik Kazaları, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de kamyon şoförü 7 araca hasar verdi, olay yerinden kaçtı - Son Dakika


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