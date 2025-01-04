Kağıthane\'de kız arkadaşının eski sevgilisini öldüren sanık hakim karşısında

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KAĞITHANE'de sevgilisi Zahide Büyükbayrak'ın eski sevgilisi Serdar Kaya'yı evde çıkan kavgada bıçaklayarak öldüren Fikret Öney ve yardım ettikleri öne sürülen 3 tutuklu sanık hakim karşısına çıktı. Öney savunmasında "Boğuşarak banyoya kadar gittik, hatta duşa kabin parçalandı. O sırada bıçağı aldım uzağa fırlattım. Maktulün göğsünde bir delik olduğunu fark ettim, havluyla göğsüne bastırmaya başladım. Zahidelerin maktulün kolunu tutup benim bıçakladığım iddiaları doğru değildir" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu iki sanığın tahliyesine karar verdi.

İstanbul Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Fikret Öney, Zahide Büyükbayrak, Seher Özkoçak, Emre Kuşan, ve bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

'GÖĞSÜNDE DELİK OLDUĞUNU FARKETTİM, TAMPON YAPTIM'

Tutuklu sanık Fikret Öney savunmasında, "Serdar sürekli evimizin önünde motorla geliyordu. Olaydan 1 hafta önce beni arayıp tehdit etti. Daha sonra ayın 6'sında, yani olaydan 1 hafta önce, kapımıza gelip bir şeyler atıp kaçtı gitti. Olay günü evin önünden motor sesi geldi. Dışarı çıktım, baktım kaçmıştı, geri geldi. 'Durun konuşalım' dedim, yine kaçtı gitti. Akşamında Seher teyzem, ben, nişanlım evde otururken eve geldi, kapıya vurmaya başladı. Açtık, açtığım gibi bana yumruk attı. Silahlı kişiler geldi. Maktul bıçakla üstüme geldi, ben de bileğini tuttum, boğuşmaya başladık. Boğuşarak banyoya kadar gittik, hatta duşa kabin parçalandı. O sırada bıçağı aldım uzağa fırlattım tekrar ulaşamasın diye. Maktulün göğsünde bir delik olduğunu fark ettim, havluyla göğsüne bastırmaya başladım. O sırada ben bastırırken parmağımı ısırdı, hatta elimi zor kurtardım. Daha sonra maktulü alıp hastaneye götürmeleri için arkadaşlarına teslim ettim. Olay esnasında silah kullanılmadı. Zahidelerin maktulün kolunu tutup benim bıçakladığım iddiaları doğru değildir" şeklinde konuştu.

'SERDAR ZAHİDE'DEN AYRILMAYI KABULLENEMEDİ'

Olayın gerçekleştiği sırada evde bulunan tutuklu sanık Seher Özkoçak, "Zahide, Serdar'dan ayrıldıktan sonra Serdar bunu kabullenemedi. Sürekli bana 'O evden çıkın' diyordu. Serdar, olay günü çok sarhoştu. Eve geldiği gibi direkt saldırdı. Olay yerinde patlamamış mermi vardı, mermi ayağıma düştü ama silah patlama sesi gelmedi, olay yerindeki silah hiç patlamadı. Ben o gün ilk başta hiçbir yerde bıçak görmedim. Serdar bana 'Ben bıçaklandım' dediğinde bile 'Ne saçmalıyorsun, bıçak yok' dedim. Tuvalete gittiğimde bıçağı tuvalette gördüm, hatta uzağa fırlattım. Zaten olayın sonrasında hemen polisler geldi. Ben üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

'BUNLARI ENGELLEYEMEDİĞİM İÇİN VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM'

Tutuklu sanık Zahide Büyükbayrak, "Olay günü akşam 9 buçuk gibi Serdar ve arkadaşları tarafından aranmaya başladım. Arayanlar bana 'Zahide, Serdar abi evin önünden geçmiş, evin içinde insanlar olduğunu görmüş, onları evden çıkar' dediler. Ben, 'Sıkıntı yok, onlar arkadaşlarım' dedim. Direkt eve gittim, 'Evden çıkalım, bir sıkıntı olacak' dedim. Biz evden çıkmak için Emre'nin eve gelmesini bekliyorduk. Serdar'ın arkadaşı tekrar beni aradı, 'Çıktınız mı? Serdar'ı tutamıyorum, gelecek' dedi. 'Gelmesin, çıkacağız' dedik. Serdar dinlemedi ve geldi. Cama vurarak, 'Geldim, açın kapıyı, sadece konuşacağız' dedi. Serdar eve girdiği gibi Fikret'in üstüne koştu, boğuşmaya başladılar. Müdahale etmek istedik ama edemedik. Biz de çığlık atmaya, yardım istemeye başladık. Tam polisi arayacakken bana, 'Camdan silah uzatıyorlar' dendi. Ben de saklandım, başıma bir şey gelmesin diye, o sırada polisi de arayamadık. Kafamı kaldırdığımda ise Serdar'ın üstünde kan olduğunu gördüm. Fikret bana, 'Havlu ver, tampon yapacağız' dedi. Seher hemen havlu verdi. Ben çok vicdan azabı çekiyorum bunları engelleyemediğim için. Atılan suçlamaların gerçek olması imkansız. Aileye de başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

'GÖZ GÖRE GÖRE SIKINTI ÇIKACAĞI BELLİYDİ'

Sanık Emre Kuşan, "Olay tamamen bir ihmal zinciri. Göz göre göre bir sıkıntı çıkacağı belliydi. Ben üçünü de tanırım, Serdar Kapalı Çarşı'da esnaf, çalışan, düzgün bir insandı, Allah rahmet eylesin. Hepsi düzgün insanlardı. Bu evi Zahide ve Serdar birlikte kurmuştu. Serdar'ın, Fikret ve Zahide'nin o evde olması zoruna gidiyordu, bunu bana söylüyordu. Olay günü o eve gittim. Fikret'le oturuyorduk. Biz otururken Fikret camdan birisine, 'Gelsene buraya, konuşalım' dedi. Meğerse Serdar evin önüne gelmiş, Fikret onu çağırıyormuş. Serdar o an gelmedi. Biz Serdar'la dışarı çıktık. Serdar farklı yöne gitti, ben farklı. Daha sonra bana telefon geldi. Gelen telefonda Serdar'ı tutamamışlar, Serdar eve gitmiş, birileri vurulmuş dendi. Ben de koşarak eve geri gittim. Bana kapıyı Zahide açtı. Ben girdiğimde Serdar yerdeydi, Fikret ona tampon yapıyordu, Zahide ise polisi aramaya çalışıyordu. Serdar hastaneye götürüldü. Ben silahı buldum. Sabıkalı olduğum için elimde durmasını istemedim, alıp su sayacının oraya sakladım. Eve polisler geldiğinde onlara su sayacının oraya sakladığımı ancak silahın benim elimde olmadığını söyledim" ifadelerini kullandı.

'HEPSİ ZAHİDE YÜZÜNDEN'

Ölen Serdar Kaya'nın ablası Zinnet Turan, "Serdar'la Zahide'nin ortak evinde yaşanan olayda, Zahide'nin kışkırtmaları; 'Eşinden ayrıl, benimle evlen' demeleri. Zahide, psikolojik olarak bir erkekle beraber olup, evli ya da bekar olsun fark etmez, maddi ve manevi durumları kendine sağlayıp canımızı yaktı. Hepsi, Zahide yüzünden. Onun yüzünden 14 yaşındaki çocuk okula gidemiyor, psikolojik tedavi görüyor. 26 yaşındaki kızı evliliğini sürdüremiyor. Eşi ameliyat oldu. Annem 75 yaşında. Bir kadının maddi manevi farklı duyguları yüzünden biz neler çekiyoruz şu anda. Bir cinayet var burada, neyin tartışmasını yaşıyorsunuz? Hepsinin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

2 SANIĞA TAHLİYE

Tutuklu sanık Öney'in avukatı olayın nefsi müdafaa olduğunu iddia ederek müvekkilinin beraatını talep etti. Mahkeme heyeti tutuklu sanık Emre Kuşan ve Fikret Öney'in tutuklulukların devamına hükmederken, Zahide Büyükbayrak, Seher Özkoçak'ın tahliyesine karar verdi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Hazırlanan iddianamede, Serdar Kaya, Fikret Öney, Zahide Büyükbayrak ve Seher Özkoçak arasında 12 Temmuz 2024 günü saat 23: 57 sıralarında şüpheli Zahide Büyükbayrak'ın Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'ndeki evinde tartışma çıktığı; tartışma esnasında Zahide Büyükbayrak ve Seher Özkoçak'ın maktul Serdar Kaya'nın kollarından tuttuğu; sonrasında şüpheli Fikret Öney'in elinde bulunan bıçakla maktul Serdar Kaya'yı bıçaklaması sonucu Serdar Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği aktarıldı. İddianamede olay yerine gelen müştekiler Abdulselam Sertkaya, Hakan Bozbey ve Veli Masalı ile şüpheli Emre Kuşan arasında tartışma çıktığı; tartışma esnasında Emre Kuşan'ın elinde bulunan silahı sırayla Hakan Bozbey, Veli Masalı ve Abdulselam Sertkaya'nın kafasına doğru hedef alarak ateş ettiği, ancak silahın tutukluk yapması sonucu ateş almadığı belirtildi. Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede şüpheli Emre Kuşan'ın üzerine atılı 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs suçundan' 9 yıldan 15 yıla kadar, 'Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma' suçlarından 2 yıldan 4 yıla kadar, şüpheliler Fikret Öney, Zahide Büyükbayrak ve Seher Özkoçak'ın üzerine atılı 'Kasten Öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.