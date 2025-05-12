İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı - Son Dakika
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İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı

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Kağıthane'de minibüs, yayaların arasında kontrolden çıkarak kaza yaptı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

12.05.2025 08:59
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Kağıthane'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yayaların arasına daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Kaza saat 16.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi Bakkal Sokak üzerinde meydana geldi. Sürücüsü Osman K.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 LAA 224 plakalı minibüs, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Freni boşalan minibüs, park halindeki 34 HMS 673 plakalı otomobile çarparak durdu.

1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde kaldırımda yaya olarak bulunan Elif Ö.,(44), Ayşegül S.(52) ve H.Ç.Ö.'nün(9) ağır yaralandıkları, Mesut Kılıç'ın(51) ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araç sürücüsü Osman K.'de yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Mesut Kılıç'ın cenazesi ise polis ekiplerinin bölgedeki incelemelerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler, yoğun trafikte hızla gelen servis aracının kaldırıma dalarak yayalara çarptığı anlar yer alıyor.

ÇİÇEK SATAN ANNE VE KIZI YARALANDI

Öte yandan kazada ağır yaralanan Ayşegül S.'nin, Anneler Günü nedeniyle kaldırıma açtığı tezgahta çiçek sattığı öğrenildi.

İstanbul Kağıthane\'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Nrttn:
    videolar acilmiyo bile yani bu sorunu cozecek kimse yok mu son dakika ekibinde 0 2 Yanıtla
  • aragorn:
    tik tok seyrediyordun telefonda kesin 1 0 Yanıtla
  • nev tu:
    aracın fren lambaları yanmıyor frenleri boşalan diye haber yapılmış basıyorlar gaza insan hayatına değer vermiyorlar ticari araçların tamamına yakını kural tanımıyor 0 0 Yanıtla
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