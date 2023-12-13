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Kağıthane'de Psikolojik Sorunları Olan Kişi Tarafından Çıkarılan Yangın Hasara Yol Açtı - Son Dakika
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Kağıthane'de Psikolojik Sorunları Olan Kişi Tarafından Çıkarılan Yangın Hasara Yol Açtı

Kağıthane'de, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi tarafından çıkarılan yangın, 4 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binada hasar meydana geldi ve şüpheli kişi gözaltına alındı.

Kağıthane\'de Psikolojik Sorunları Olan Kişi Tarafından Çıkarılan Yangın Hasara Yol Açtı
13.12.2023 - 16:19,
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Kağıthane'de 4 katlı binanın çatı katında psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi tarafından çıkarılan yangın hasara yol açtı.

Ortabayır Mahallesi Bengisu Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatı katı, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Çetin B. tarafından ateşe verildi.

Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle binada hasar oluşurken Çetin B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kağıthane'de Psikolojik Sorunları Olan Kişi Tarafından Çıkarılan Yangın Hasara Yol Açtı - Son Dakika
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