Kağıthane\'de Psikolojik Sorunları Olan Kişi Tarafından Çıkarılan Yangın Hasara Yol Açtı

Kağıthane'de 4 katlı binanın çatı katında psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişi tarafından çıkarılan yangın hasara yol açtı.

Ortabayır Mahallesi Bengisu Sokak'taki 4 katlı bir binanın çatı katı, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Çetin B. tarafından ateşe verildi.

Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle binada hasar oluşurken Çetin B. gözaltına alındı.