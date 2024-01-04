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Kağıthane'de seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
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Kağıthane'de seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Kağıthane'de seyir halindeki bir servis minibüsünde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda minibüs kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kağıthane\'de seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
04.01.2024 - 07:14,
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KAĞITHANE'de seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Hamidiye Mahallesi Selvi Caddesi üzerinde saat 06.15 sıralarında seyir halindeki servis minibüsünde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Minibüsün motor kısmından yükselen alevler kısa sürede büyüyerek tüm araca yayıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kağıthane'de seyir halindeki servis minibüsünde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
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