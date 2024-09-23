Kağıthane\'de Sokak Yıkama Çalışmaları

Güncel

KAĞITHANE Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çevre temizliğine yönelik yürüttüğü sokak yıkama çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, ana arterler, sokak, pazar yerleri ve meydanlarda çalışmalar sürüyor.

Kağıthane Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri düzenli olarak ilçenin ana arterleri, ara sokakları, meydanları ve pazar yerlerinde sokak yıkama çalışmaları gerçekleştiriyor. Erken saatlerde başlayan çalışmalar, trafik yoğunluğu yaşanmadan tamamlanarak, günlük yaşamın akışını etkilemeden ilerliyor.Sokak yıkamaları esnasında, su tankerleri ve özel basınçlı yıkama araçları kullanılıyor. Belediye yetkilileri, temizlik çalışmalarında özellikle sokak aralarına ve kaldırımlara dikkat ediliğini, çöp toplama hizmeti ile birlikte yıkama işlemlerinin de kesintisiz devam ettiğini duyurdu.

Sokak yıkamaları sırasında rögarlar da temizleniyor. Özellikle yağışlı havalarda su baskınlarını engellemek amacıyla, tıkanmış rögarlar ve drenaj sistemleri düzenli olarak temizleniyor. Bu çalışmalar ile yağışın yoğun olduğu dönemlerde su birikintilerini ve olası taşkınları minimum seviyeye indirmek amaçlıyor.