Kağıthane'de Su Borusu Patladı

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Kağıthane'de İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekibinin çalışması sırasında su borusu patladı.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi'nde İSKİ ekibince dün yapılan altyapı çalışması sırasında, bir kepçe operatörünün vurması sonucu su borusunda patlama meydana geldi.

Patlayan borudan fışkıran suyu kesmek için isale hattının vanası kapatıldı. Hattaki suyun azalmasının ardından borunun tamiri için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Suyun aktığı anlar bazı kişilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.