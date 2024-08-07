Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yapan şüpheli gözaltına alındı

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Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Ortabayır Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Evdeki aramada 1 kilo 163 gram uyuşturucu, hassas terazi, 2 bin şeffaf poşet, paketleme makinesi, cep telefonu ve bir miktar nakit para ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli S.E. yakalandı.

Zanlı S.E, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.