Kağıthane'de Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

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Kağıthane'de, 2 otomobil ile panelvanın karıştığı, 1 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 29 Ekim'de, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda seyreden Göktuğ G. idaresindeki 34 FNC 291 plakalı otomobil, önce Engin A. idaresindeki 34 BBS 126 plakalı panelvana, daha sonra Serkan E'nin kullandığı 16 KS 456 plakalı otomobile çarptı.

Bariyere çarpan panelvanda yangın çıkarken kazada Louise Elizabeth Bernadette Bryan isimli turist hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan araç kısa sürede itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralı turist, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, seyir halinde olan başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.