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Kağıthane Meclis Toplantısında Arbede

Esenyurt Belediye Başkanı'nın tutuklanması tartışması Kağıthane'de arbedeye yol açtı, 2 yaralı.

05.11.2024 00:16
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Kağıthane Belediyesi Meclis Toplantısı'nda, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılması konusunda çıkan tartışma arbedeye dönüştü, 2 meclis üyesi yaralandı.

Meclis toplantısı, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı sırasında izleyici alanında bulunan CHP Kağıthane İlçe Başkanlığı mensubu bir grup, ellerinde taşıdıkları dövizlerle Esenyurt Belediyesindeki sürece tepki gösterdi.

Bazı meclis üyelerinin duruma tepki göstermesi üzerine oturumu yöneten Belediye Başkanı Öztekin, izleyicilerin slogan atmadan döviz ve pankart açabileceklerini ifade etti.

Gündem dışı konuşmalar bölümünde CHP'li Meclis Üyesi İsmail Ay, partisi adına Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılması ve yerine kayyum atanmasına ilişkin hazırlanan ortak bildiriyi okudu.

İsmail Ay'ın Meclis kürsüsünde metni okuduğu sırada MHP ve AK Parti sıralarından tepki gösterildi.

Taraflar arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine gruplar birbirlerinin üzerine yürürken, çıkan arbedede CHP'li 2 meclis üyesi yaralandı.

Salondaki arbede nedeniyle bazı seyirciler meclis üyelerine ait alana girdi. Bunun üzerine zabıta ekipleri salona gelerek tarafları ayırmaya çalıştı.

Meclis salonu boşaltılırken, yaşanan gerginlik koridorlar ve belediye bahçesinde de devam etti.

Belediye başkanı Öztekin, gerilimi düşürmek için parti gruplarıyla görüştü.

Yaralanan Meclis üyeleri Soner Berberoğlu ile Çetin Özcan'ın kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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