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Kağızman'da sarı altın hasadı başladı

KARS - Kağızman'ın meşhur kayısısında hasat dönemi başladı.

Bu yıl yağmurların bolluğu yüzleri güldürdü, Kağızman'ın sarı altını olarak adlandırılan kayısı verimi oldukça fazla. Yurtdışına kadar birçok yere gönderilen Kağızman kayısısının diğer kayısılara göre en büyük farkı, aroması ve sofralık olması.

Üreticiler "Kağızman'da kayısı çiçekleri açtığında böyle giderse bütün Türkiye'ye yetecek kayısımız var demiştik. Çok şükür öylede oldu kayısımız bol ve fiyatı oldukça makul" diye konuştular.