Kahire\'de Paskalya Ayini Kutlandı

Mısır'ın başkenti Kahire'deki tarihi Saint Simon Manastırı ile Orta Doğu'nun en eski kiliselerinden olan Kıpti Katedrali'nde Paskalya Bayramı dolayısıyla ayin düzenlendi.

Kahire'nin güneydoğusunda, el-Mukattam Dağı eteklerinde yer alan tarihi Saint Simon (el-Enba Samaan) Manastırı, Hristiyanların en önemli dini bayramlarından olan ve Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günün kutlandığı Paskalya Bayramı dolayısıyla düzenlenen ayine ev sahipliği yaptı.

Dağın içine oyulmuş mimarisiyle dikkati çeken manastırda toplanan Hristiyanlar, Hazreti İsa'nın yeniden dirildiğine inanılan günü ilahilerle kutladı.

Saint Simon Manastırı, tamamı kayadan oyularak inşa edilmesi dolayısıyla dünya çapında dikkati çekiyor ve Mısır'ın en görkemli Kıpti mimari hazinelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Öte yandan, Kahire'deki Abbasiye Kıpti Katedrali'nde, Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa II. Tavadros'un başkanlığında görkemli bir Paskalya ayini gerçekleştirildi.

Orta Doğu'nun en büyük ikinci katedrali konumunda olan yapı, aynı zamanda bölgenin en eski kiliselerinden biri olarak kabul ediliyor.

Dünya genelindeki Kıpti Ortodoks Hristiyanlar için manevi bir merkez olan katedral, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan başat ibadet noktası olarak öne çıkıyor.

Mısır Kıpti Ortodoks Kilisesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mısır'daki Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed Tayyib, Papa II. Tavadros ile telefonda görüşerek Paskalya Bayramı'nı tebrik etti.

Şeyh Tayyib, Papa II. Tavadros'a ve Kıpti Kilisesi'nin tüm mensuplarına en iyi dileklerini ileterek, bayramların Mısır halkı arasında daha güçlü bir birlik ve kardeşlik ortamı oluşturmasını ve ülkenin ulusal dokusunun sağlamlığını yansıtmasını temenni etti.