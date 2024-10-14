Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu, Kızılçam Platformu ile Kahvaltıda Bir Araya Geldi

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kızılçam Platformu temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Selim Çırpanoğlu, "Kahramankazan olarak, bölge halkına hizmet etmek ve ortak projeler geliştirmek adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Kızılçam Platformu'nun gücü, dayanışmadan ve yardımlaşmadan geliyor. Biz de bu gücü artırmak için üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Kızılçam Platformu temsilcileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda, bölgesel iş birliği ve dayanışma konuları ele alındı. Kahvaltıya, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'nun yanı sıra Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Çamlıdere Belediye Başkanı Adem Ceylan ve platform üyeleri katıldı. Kahvaltıda bölge halkının sosyal ve ekonomik gelişimi için atılacak adımlar üzerinde durulurken, Kızılçam Platformu'nun gelecekteki projeleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Bu tür platformlar, hemşehri ilçeler arasında birlik ve beraberliği pekiştirmenin en güzel yollarından biridir. Kahramankazan olarak, bölge halkına hizmet etmek ve ortak projeler geliştirmek adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Kızılçam Platformu'nun gücü, dayanışmadan ve yardımlaşmadan geliyor. Biz de bu gücü artırmak için üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu.