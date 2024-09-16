Kahramankazan Belediyesi'nden Mevlit Kandili'ne Özel Program

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi, Mevlit Kandili münasebetiyle kadınlara özel bir program düzenledi. Program kapsamında Kur'an- Kerim, mevlit, ilahiler okundu ve Hz. Muhammed'in hayatı anlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programa kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kadınlar salona gelişlerinde gül suyu, lokum ve güller ile karşılandı. Programda Kuran-ı Kerim, mevlit, ilahiler okundu ve Hz. Muhammed'in hayatı anlatıldı. Program, Mevlid Kandili konulu sohbet ve dua ile sona erdi. Program sonunda lokma tatlısı ikram edildi.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Mevlid Kandili vesilesiyle düzenlediğimiz bu programda kadınlarımızın gösterdiği ilgi ve katılım, bizlere büyük bir mutluluk verdi.Peygamber Efendimiz'in hayatını ve değerlerini anmak, bizler için büyük bir manevi önem taşıyor. Kandilimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.