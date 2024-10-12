Kahramankazan Belediyesi'nden Sonbahar Pikniği

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(ANKARA) - Kahramankazan Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin düzenlediği piknikte öğrenciler ve velileri sonbaharı karşıladı.

Kahramankazan Belediyesi kreşinde eğitim gören minikler ve velileri piknik etkinliğinde güzel bir gün geçirdi. Çocuklar, açık havada çeşitli oyunlar oynayarak hem eğlendi hem de sosyalleşme fırsatı buldu. Veliler, bu tür etkinliklerin çocukların gelişimine katkı sağladığını ve toplumsal bağları güçlendirdiğini belirtti.

Etkinlik boyunca, katılımcılar hem doğanın tadını çıkardı hem de sıcak bir sonbahar gününde keyifli anlar yaşadı.